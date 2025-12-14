Australia attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica | 12 morti e 29 feriti

Un grave attentato ha colpito Bondi Beach a Sydney durante una festa ebraica, causando 12 morti e 29 feriti. Due aggressori hanno aperto il fuoco sulla folla riunita per celebrare Hannukah e i mercatini di Natale, sconvolgendo la comunità locale e attirando l'attenzione internazionale sulla gravità dell'evento.

Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebrazione ebraica dell' Hannukah e per i mercatini di Natale. Le operazioni proseguono, con barche ed elicotteri delle forze dell'ordine schierate. Immagini provenienti dalla scena mostrano i servizi di soccorso impegnati a medicare i feriti. La polizia è impeganta anche nel disinnescare un esplosivo improvvisato rinvenuto sulla scena. Le autorità hanno confermato che 12 persone sono rimaste uccise, tra cui uno degli attentatori e, stando a quanto dichiarato da un portavoce della comunità ebraica locale al Times of Israel, anche il rabbino di Sydney Eli Schlanger. Ilgiornale.it Australia, attentato in una spiaggia a Sydney durante la festa ebraica: "Almeno 10 morti" - Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebrazione ebraica dell'Hannukah e per i mercatini di Natale. msn.com

Australia, orrore a Bondi Beach: due attentatori sparano alla festa dell’Hanukkah - Due uomini vestiti di nero hanno sparato sulla folla durante la festa ebraica di Hanukkah che si stava celebrando sulla famosa spiaggia di Sydney ... iodonna.it

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

