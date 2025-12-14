Aumento insolito dei casi di influenza cosa sappiamo del super ceppo e cosa dicono i numeri
L'influenza sta registrando un incremento insolito in Europa, con un aumento precoce dei casi. Al centro dell'attenzione c'è il
In Europa l'influenza sta aumentando "in modo insolitamente precoce", mentre l'attenzione è alta sul nuovo sottoclade K del virus A(H3N2). Ma finora i numeri in Italia sono in linea con il periodo. Fanpage.it
Aumento insolito dei casi di influenza, cosa sappiamo del “super ceppo” e cosa dicono i numeri - In questi giorni migliaia di italiani sono alle prese con l'influenza, che di settimana in settimana sta facendo ... fanpage.it
Super influenza in Gran Bretagna e allarme per l'impennata di ricoveri, i sei sintomi da non trascurare - Influenza in aumento in Gran Bretagna per il ceppo A/H3N2 sottoclade K: stagione precoce con ricoveri in salita. virgilio.it
Il lipedema è una patologia genetica, che determina una infiammazione cronica del tessuto connettivo lasso, provocando un aumento progressivo del tessuto adiposo con progressiva fibrosi.?Spesso non è riconosciuta come una patologia a se stante ed è ge - facebook.com facebook