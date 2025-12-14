L'influenza sta registrando un incremento insolito in Europa, con un aumento precoce dei casi. Al centro dell'attenzione c'è il

In Europa l'influenza sta aumentando "in modo insolitamente precoce", mentre l'attenzione è alta sul nuovo sottoclade K del virus A(H3N2). Ma finora i numeri in Italia sono in linea con il periodo. Fanpage.it

Aumento insolito dei casi di influenza, cosa sappiamo del “super ceppo” e cosa dicono i numeri - In questi giorni migliaia di italiani sono alle prese con l'influenza, che di settimana in settimana sta facendo ... fanpage.it