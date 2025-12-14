Aumenti gasolio e Rc auto da gennaio arriva la stanca per gli automobilisti | cosa cambierà
Da gennaio, gli automobilisti si preparano ad affrontare aumenti nei costi di gasolio e Rc auto, grazie al decreto Milleproroghe. La norma prevede il riallineamento delle accise, un processo volto a uniformare gradualmente il prezzo della benzina a quello del gasolio, con ripercussioni sui bilanci delle famiglie e sulle spese di trasporto.
Il decreto Milleproroghe contiene il tanto temuto riallineamento delle accise. Si tratta di una norma necessaria ad equiparare gradualmente il costo della benzina a quello del gasolio. Quindi, a partire da gennaio, si registrerà un aumento della tassazione sul gasolio pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel. Ildifforme.it
