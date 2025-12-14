Aumenti gasolio e Rc auto da gennaio arriva la stanca per gli automobilisti | cosa cambierà

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da gennaio, gli automobilisti si preparano ad affrontare aumenti nei costi di gasolio e Rc auto, grazie al decreto Milleproroghe. La norma prevede il riallineamento delle accise, un processo volto a uniformare gradualmente il prezzo della benzina a quello del gasolio, con ripercussioni sui bilanci delle famiglie e sulle spese di trasporto.

aumenti gasolio e rc auto da gennaio arriva la stanca per gli automobilisti cosa cambier224

© Ildifforme.it - Aumenti gasolio e Rc auto, da gennaio arriva la stanca per gli automobilisti: cosa cambierà

Il decreto Milleproroghe contiene il tanto temuto riallineamento delle accise. Si tratta di una norma necessaria ad equiparare gradualmente il costo della benzina a quello del gasolio. Quindi, a partire da gennaio, si registrerà un aumento della tassazione sul gasolio pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel. Ildifforme.it

aumenti gasolio rc autoMilleproroghe, aumenti per gli automobilisti da gennaio: salgono gasolio e assicurazioni (ma no le multe) - Da gennaio si profila un aumento dei costi per chi guida, tra il riassetto delle accise sui carburanti e possibili rincari dell’Rc auto, mentre resteranno invariati gli importi delle ... msn.com

aumenti gasolio rc autoDa gennaio 2026 aumenti per le auto: assicurazioni, gasolio e beffa per la benzina. Ma c’è una buona notizia - Se si somma l’aumento già scattato lo scorso maggio di 1,5 centesimi, il rincaro complessivo sarà di 3,38 ... ilcaffe.tv