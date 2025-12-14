Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 13 dicembre 2025

Ecco un'analisi dettagliata degli ascolti TV di sabato 13 dicembre 2025, con particolare attenzione a Verissimo, Bar Centrale e altri programmi pomeridiani, preserali e dell’access prime time. I dati Auditel offrono uno sguardo approfondito sulla performance delle trasmissioni, evidenziando le preferenze del pubblico durante la giornata televisiva di ieri.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 13 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e tutti gli altri programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel di Verissimo e Bar Centrale – 13 dicembre 2025. Su Rai1 programma del pomeriggio, isolato Bar Centrale e visto da 1.364.000 spettatori (11.7%) mentre Passaggio a Nord Ovest raduna davanti ai tre schermi ben 943.000 spettatori (9.5%) e 955.000 spettatori (9.8%) nella parte di breve durata chiamata Passaggio alla Mostra. Superguidatv.it

Ascolti tv ieri sabato 13 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Il Volo, finalisti dello show Rai - Ascolti tv sabato 13 dicembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole. virgilio.it