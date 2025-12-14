Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 16 vittime tra loro anche una bambina Arrestato uno dei due killer

Un attentato durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach ha causato 16 vittime, tra cui una bambina. Uno dei due aggressori è stato ucciso dalla polizia, mentre l'altro è in gravi condizioni e sono stati fermati altri due sospetti. L'evento ha scosso la comunità locale e ha portato a un'intensa attività investigativa.

Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach: «16 vittime», tra loro anche una bambina. Arrestato uno dei due killer Ucciso dalla polizia uno dei due attentatori. In gravi condizioni quello arrestato. La polizia ha fermato altri due sospetti. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone: almeno 28 feriti. Festa dell'Hanukkah a Roma. Da incontro di gioia a momento di dolore per l'attentato in Australia - Ricorda la vittoria contro il sopruso, la riconquista del tempio di Gerusalemme, nel II secolo A.

La testimonianza della studentessa italiana sopravvissuta all'attentato a Sydney, alla festa ebraica di Hanukkah - Efter strage di Bondi Beach, avvenuta nel giorno della festa ebraica di Hanukkah a Sydney, spunta la drammatica e forte testimonianza di Letizia Prete, la studentessa italiana sopravvissuta all'attent

Australia, sono più di dieci le vittime - tra cui una bimba - dell'attentato alla festa ebraica di Bondi Beach. In azione almeno due killer: uno ucciso, l'altro fermato

Le immagini che arrivano da Sidney gelano il sangue, ancora una volta. L'attentato proprio durante Hannukkah, la festa che celebra le luci che resistono e non si spengono. Gli spari sulla folla, i corpi a terra, le persone in fuga sulla spiaggia, i tentativi di rianim

