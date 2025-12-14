Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 15 vittime tra loro anche una bambina I due killer padre e figlio

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave attentato durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach ha provocato almeno 15 vittime, tra cui una bambina. Due sospetti, padre e figlio, sono stati uccisi dalla polizia, mentre un arrestato è in gravi condizioni. La polizia ha inoltre fermato altri due individui sospettati di coinvolgimento nell'attacco.

attentato alla festa ebraica di hanukkah a bondi beach 15 vittime tra loro anche una bambina i due killer padre e figlio

© Xml2.corriere.it - Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach: «15 vittime», tra loro anche una bambina. I due killer padre e figlio

Ucciso dalla polizia uno dei due attentatori. In gravi condizioni quello arrestato. La polizia ha fermato altri due sospetti.  L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove  c'erano migliaia di persone: 40 feriti. Xml2.corriere.it

Hanukkah con i familiari degli ostaggi

Video Hanukkah con i familiari degli ostaggi

attentato festa ebraica hanukkahFesta dell'Hanukkah a Roma. Da incontro di gioia a momento di dolore per l'attentato in Australia - Ricorda la vittoria contro il sopruso, la riconquista del tempio di Gerusalemme, nel II secolo A. rainews.it

attentato festa ebraica hanukkahRoma, la festa di Hanukkah ricordando le vittime di Sidney - Nel giorno in cui la comunità ebraica romana celebra la festività di Hanukkah in piazza Barberini, con la consueta accensione del candelabro, il primo ... lapresse.it