Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 15 vittime tra loro anche una bambina Arrestato uno dei due killer

Un attacco durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach ha causato 15 vittime, tra cui una bambina. Uno dei due attentatori è stato ucciso dalla polizia, mentre l’altro è in gravi condizioni e sotto arresto. La polizia ha inoltre fermato altri due sospetti, aumentando la tensione e l’indagine sull’attentato.

Un attacco durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach ha causato 15 vittime, tra cui una bambina. Ucciso dalla polizia uno dei due attentatori. In gravi condizioni quello arrestato. La polizia ha fermato altri due sospetti. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone: 40 feriti.

Sydney, sparatoria a Bondi Beach durante la festa di Hanukkah: gli attentatori, la fuga dalla spiaggia, le 16 vittime e il passante-eroe. Cosa è successo - Mentre si celebrava la festività ebraica dell'Hanukkah, due uomini sono scesi da un veicolo ... ilmessaggero.it

Australia, sono più di dieci le vittime - tra cui una bimba - dell'attentato alla festa ebraica di Bondi Beach. In azione almeno due killer: uno ucciso, l'altro fermato - facebook.com facebook

Le immagini che arrivano da Sidney gelano il sangue, ancora una volta. L'attentato proprio durante Hannukkah, la festa che celebra le luci che resistono e non si spengono. Gli spari sulla folla, i corpi a terra, le persone in fuga sulla spiaggia, i tentativi di rianim x.com

