Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 15 vittime I due killer padre e figlio | il primo ucciso dalle forze dell' ordine

Un attacco durante la festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach ha causato almeno 15 vittime. Due aggressori, padre e figlio, sono stati coinvolti: uno è stato ucciso dalla polizia, l'altro è in gravi condizioni. La polizia ha inoltre arrestato altri due sospetti, mentre l'indagine è in corso.

Ucciso dalla polizia uno dei due attentatori. In gravi condizioni quello arrestato. La polizia ha fermato altri due sospetti. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone: 40 feriti.

