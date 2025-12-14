Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 11 vittime tra loro anche una bambina Arrestato uno dei due killer

Un attacco durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach ha causato 11 vittime, tra cui una bambina. Uno dei due attentatori è stato ucciso dalla polizia, mentre l’altro è stato arrestato in condizioni gravi. La polizia ha anche fermato altri due sospetti, mentre l’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ucciso dalla polizia uno dei due attentatori. In gravi condizioni quello arrestato. La polizia ha fermato altri due sospetti. L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove c'erano migliaia di persone: almeno 28 feriti. Sydney, attentato a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. Tra vittime festa Hanukkah il rabbino, una bambina e un sopravvissuto all'Olocausto - È stato identificato uno dei due attentatori che ha sparato contro le persone riunite per celebrare l'Hannukkah a Biondi Beach, alla periferia di Sydney.

Hanukkah, cos'è la 'Festa delle luci' ebraica sconvolta dell'attentato a Sydney - E' strage a Sydney durante la festa di Hanukkah, una delle principali festività del calendario ebraico, conosciuta come la Festa delle Luci. msn.com

AUSTRALIA: ALMENO 10 VITTIME NELL'ATTENTATO A BONDY BEACH, DURANTE CELEBRAZIONE DELLA FESTA EBRAICA DI CHANUKKA' Terrore a Sydney, dove due attentatori hanno aperto il fuoco sulla folla radunatasi a Bondi Beach per la celebraz - facebook.com facebook

Ciò che è accaduto a #Sidney è un orribile atto di violenza, che ci lascia sgomenti. Piena vicinanza va alle famiglie delle persone coinvolte, e ferma condanna per un attentato terroristico che ha colpito vigliaccamente persone riunite per un momento di festa e x.com