Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach | 11 vittime tra loro anche una bambina Arrestato uno dei due killer

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco durante la festa di Hanukkah a Bondi Beach ha causato 11 vittime, tra cui una bambina. Uno dei due attentatori è stato ucciso dalla polizia, mentre l’altro è stato arrestato in condizioni gravi. La polizia ha anche fermato altri due sospetti, mentre l’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

attentato alla festa ebraica di hanukkah a bondi beach 11 vittime tra loro anche una bambina arrestato uno dei due killer

© Xml2.corriere.it - Attentato alla festa ebraica di Hanukkah a Bondi Beach: «11 vittime», tra loro anche una bambina. Arrestato uno dei due killer

Ucciso dalla polizia uno dei due attentatori. In gravi condizioni quello arrestato. La polizia ha fermato altri due sospetti.  L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, dove  c'erano migliaia di persone: almeno 28 feriti. Xml2.corriere.it

attentato festa ebraica hanukkahSydney, attentato a Bondi Beach: almeno 12 morti e 29 feriti. Tra vittime festa Hanukkah il rabbino, una bambina e un sopravvissuto all'Olocausto - È stato identificato uno dei due attentatori che ha sparato contro le persone riunite per celebrare l'Hannukkah a Biondi Beach, alla periferia di Sydney. ilmessaggero.it

Hanukkah, cos'è la 'Festa delle luci' ebraica sconvolta dell'attentato a Sydney - E' strage a Sydney durante la festa di Hanukkah, una delle principali festività del calendario ebraico, conosciuta come la Festa delle Luci. msn.com