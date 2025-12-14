Un fruttivendolo di Sydney ha rischiato la vita per fermare uno dei terroristi durante l'attacco sulla spiaggia di Bondi, disarmandolo e contribuendo a contenere la tragedia. L'episodio, documentato da un video, evidenzia il coraggio di un cittadino comune di fronte a una grave minaccia.

© Iltempo.it - Attentato a Sydney, fruttivendolo eroe disarma uno dei terroristi (ECCO IL VIDEO)

Un fruttivendolo di Sydney ha placcato e strappato la pistola a uno dei due attentatori durante la sparatoria di massa sulla spiaggia di Bondi, in cui sono morte almeno 12 persone, come mostrano le riprese. Il video della scena mostra un uomo armato in piedi su un sentiero tra un'area erbosa e un parcheggio, mentre impugna un fucile e spara in lontananza. L'astante, accovacciato dietro un'auto parcheggiata, si precipita verso l'uomo armato mentre questi spara. Gli salta addosso e gli strappa la pistola dalle mani. Il video mostra il presunto uomo armato che cade a terra prima che un passante gli punti contro la pistola mentre il presunto uomo armato indietreggia. Iltempo.it

