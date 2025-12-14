Attentato a Sydney chi è il futtivendolo-eroe che ha disarmato uno degli attentatori

Un attentato a Sydney ha portato all'attenzione un venditore ambulante che ha disarmato uno degli assalitori. Identificato dai media locali come musulmano, Ahmed ha attirato anche l'attenzione del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che ha definito il suo gesto come

Per i media locali, Ahmed è un uomo musulmano. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha invece parlato di "apice dell'eroismo ebraico", lasciando intendere che l'uomo potesse essere di religione ebraica. Al momento non vi sono certezze sulla questione, se non che Ahmed abbia salvato più di qualche vita con il suo gesto.

Attentato a Bondi beach a Sydney, trovato ordigno nell'auto di uno dei presunti attentatori. Tajani: "Nessun italiano coinvolto" - facebook.com facebook

