Attentato a Sidney il bilancio è drammatico | scatta l’allarme in tutto il mondo

Un attentato a Sidney sconvolge la città e apre un grave allarme internazionale. La tragedia, originata da un evento che doveva essere una celebrazione, si è trasformata in una scena di violenza, rischiando di segnare l'inizio di un nuovo ciclo di minacce globali. La portata di quanto accaduto richiede attenzione e riflessione.

Una strage che rischia di aprire un nuovo capitolo di attentati nel resto del mondo. Quanto successo a Sidney non deve essere assolutamente sottovalutato Doveva essere una festa, ma il tutto si è trasformato in un vero e proprio film horror. Scene tremende che hanno fatto il giro del mondo in poco tempo. Un attentato da non sottovalutare sia per la crudeltà che per quanto potrebbe accadere nel resto del pianeta nel prossimo futuro. (Ansa) – cityrumors.it Una violenza inaudita a Sidney che ha fatto scattare una di allerta in tutto il mondo. Cityrumors.it Attentato a Bondi Beach, strage alla festa ebraica di Hannukah. Herzog: “L’Australia agisca” - Due uomini hanno fatto fuoco sulla folla: almeno 10 i morti e 12 feriti. msn.com

Attentato a Sydney, sparatoria durante la festa ebraica a Bondi Beach: "Ci sono morti e feriti" - Sydney sotto choc: tensione e panico a Bondi Beach durante Hanukkah, la polizia interviene dopo un attentato. notizie.it

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook

© Cityrumors.it - Attentato a Sidney, il bilancio è drammatico: scatta l’allarme in tutto il mondo