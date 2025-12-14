Attentato a Bondi Beach strage alla festa ebraica di Hannukah Ucciso il rabbino di Sidney

Un tragico attentato ha colpito Bondi Beach durante la celebrazione di Hannukah a Sydney, causando la morte del rabbino locale. L'episodio ha sconvolto la comunità ebraica e l'intera città, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull'integrità della convivenza tra diverse comunità. L'evento rappresenta un grave episodio di violenza durante una delle festività più significative.

Sidney, 14 dicembre 2025 – Un terribile attentato durante la festa di Hannukah a Sydney, in Australia. Due uomini armati di fucili semiautomatico hanno sparato sulla folla riunita a Bondi Beach per celebrare la festività ebraica delle luci, dove erano riunite duemila persone. È successo alle 8.40 di questa mattina (le 18.40 ora locale) sulla famosa spiaggia alla periferia della città. La polizia ritiene che l'attacco sia stato pianificato da mesi. Il bilancio della strage è ancora in evoluzione: almeno 10 morti e 11 feriti, tra cui due poliziotti. Uno dei due attentatori è stato ucciso dagli agent i, l’altro è stato arrestato ed è ferito. Quotidiano.net

Attentato a Bondi Beach, strage alla festa ebraica di Hannukah. Herzog: “L’Australia agisca” - Due uomini hanno fatto fuoco sulla folla: almeno 10 i morti e 12 feriti. quotidiano.net