Attentato a Bondi Beach strage alla festa ebraica di Hannukah Herzog | L’Australia agisca

Un grave attentato ha colpito Bondi Beach durante la celebrazione della festa ebraica di Hannukah a Sydney. L'evento ha provocato molte vittime e ha sconvolto la comunità locale. Le autorità sono in allerta e chiedono azioni rapide per garantire sicurezza e giustizia. La comunità internazionale condanna l'atto e si stringe intorno alle vittime.

Sidney, 14 dicembre 2025 – Un terribile attentato durante la festa di Hannukah a Sydney, in Australia. Due uomini armati di fucili semiautomatico hanno sparato sulla folla riunita a Bondi Beach per celebrare la festività ebraica delle luci, dove erano riunite duemila persone. È successo alle 8.40 di questa mattina (le 18.40 ora locale) sulla famosa spiaggia alla periferia della città. La polizia ritiene che l'attacco sia stato pianificato da mesi. Il bilancio della strage è ancora in evoluzione: almeno 10 morti e 13 feriti, tra cui due poliziotti. Uno dei due attentatori è stato ucciso dagli agent i, l’altro è stato arrestato ed è ferito. Quotidiano.net Attentato a Bondi Beach, strage alla festa ebraica di Hannukah. Herzog: “L’Australia agisca” - Due uomini hanno fatto fuoco sulla folla: almeno 10 i morti e 12 feriti. quotidiano.net

Attentato a Bondi Beach, un uomo riesce a disarmare uno dei killer - In un filmato diffuso sui social, si vede un uomo che riesce a disarmare uno dei killer. msn.com

La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydne. Lo riporta Abc News. In un post sui social media, la polizia ha definito l'accaduto un " - facebook.com facebook

Sidney, Australia. Attentato a un evento organizzato per la festività ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Due uomini avrebbero aperto il fuoco contro i partecipanti alla festa. Diversi morti e feriti. x.com

© Quotidiano.net - Attentato a Bondi Beach, strage alla festa ebraica di Hannukah. Herzog: “L’Australia agisca”

Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne

Video Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne Video Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne