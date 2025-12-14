Attentato a Bondi Beach la studentessa italiana sopravvissuta | Era pieno di gente le persone cadevano scappando dagli spari

Un drammatico attentato ha colpito Bondi Beach, lasciando la comunità scioccata. Tra i presenti, Letizia Prete, studentessa italiana di 25 anni, ha vissuto momenti di paura e caos. In stato di shock, la giovane racconta la confusione e la fuga di persone sotto i colpi di arma da fuoco, mentre cerca di allontanarsi dal luogo dell’accaduto.

Sydney, attentato a Bondi Beach, i testimoni: "Terrificante, c'erano molti corpi a terra" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sydney, attentato a Bondi Beach, i testimoni: 'Terrificante, c'erano molti corpi a terra'

Attentato a Bondi Beach, a Sydney: «Almeno 12 morti e 29 feriti. L'obiettivo era la comunità ebraica, era in corso la festa di Hanukkah» - Sparatoria a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia, mentre stavano per iniziare i festeggiamenti di Hannukkah: almeno 12 persone sono morte e altre 29 sono rimaste in un attent ... corriere.it

Condividiamo le utenze della Farnesina per i nostri connazionali presenti in zona Bondi Beach, colpita da un attentato le ore scorse. - facebook.com facebook

Il Post, fondato da Luca Sofri, figlio di Adriano Sofri, alle prese con l'attentato terroristico contro gli ebrei a Bondi Beach: "È IN CORSO UNA SPARATORIA" x.com