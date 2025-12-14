Attentato a Bondi Beach in Australia | Ci sono morti e feriti Fermati due sospetti

Un attacco si è verificato a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney, provocando morti e feriti. Due sospetti sono stati fermati dalle autorità. Testimoni riferiscono di spari durante una festa ebraica, suscitando grande preoccupazione e tensione nella comunità locale.

L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze gli spari durante  la celebrazione di una festa ebraica. Xml2.corriere.it

