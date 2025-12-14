Attentato a Bondi Beach in Australia | Ci sono morti e feriti Fermati due sospetti

Un attacco si è verificato a Bondi Beach, una delle spiagge più iconiche di Sydney, provocando morti e feriti. Due sospetti sono stati fermati dalle autorità. Testimoni riferiscono di spari durante una festa ebraica, suscitando grande preoccupazione e tensione nella comunità locale.

L'assalto a Bondi Beach, Sydney, una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze gli spari durante la celebrazione di una festa ebraica. Xml2.corriere.it Sydney, sparatoria di massa a Bondi Beach: maxi fuga dalla spiaggia, diverse persone colpite - La polizia del Nuovo Galles del Sud, in Australia, sta rispondendo alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney. ilmattino.it

Australia, sparatoria tra la folla a Bondi Beach: "Ci sono morti e feriti" - Sparatoria in una delle spiagge più famose d'Australia: secondo alcune testimonianze ci sarebbe stato in corso un festeggiamento ebraico ... msn.com

Il 12 dicembre 1969 a Milano una bomba fascista uccise 17 persone, ferendone altre 88. Un attentato vigliacco a innocenti per colpire la nostra democrazia. Ricordare significa difenderle, ancora oggi. - facebook.com facebook

© Xml2.corriere.it - Attentato a Bondi Beach, in Australia: «Ci sono morti e feriti». Fermati due sospetti

Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne

Video Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne Video Australia: sventato attacco terroristico a Natale a Melbourne