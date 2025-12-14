Attacco Isis uccisi tre americani Trump minaccia | Ci vendicheremo

Un attacco dell'Isis in Siria ha provocato la morte di tre cittadini statunitensi, tra cui due soldati e un interprete. La tragica notizia ha suscitato reazioni e minacce di vendetta da parte dell'ex presidente Donald Trump, evidenziando la tensione crescente nella regione e l'intensificarsi delle operazioni antiterrorismo.

Due soldati americani e un interprete – anch’egli statunitense, sono stati uccisi da un terrorista dell’Isis in Siria. Il presidente americano Donald Trump (foto) minaccia: "Ci vendicheremo". L’agguato alla pattuglia americano-siriana è avvenuto a Palmira, ex roccaforte dello Stato Islamico nella Siria centrale. A sparare – secondo fonti Usa – sarebbe stato un ‘lupo solitario’ che ha ferito anche altri tre soldati. L’aggressore, ha aggiunto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, è stato ucciso dai siriani. L’incidente è il primo del suo genere da quando forze guidate da islamisti (ma nemiche dell’Isis) hanno rovesciato il governo di Bashar al-Assad e riallacciato i rapporti con gli Usa. Quotidiano.net Attacco ISIS, uccisi tre americani. Trump minaccia: "Ci vendicheremo" - Due soldati americani e un interprete – anch’egli statunitense, sono stati uccisi da un terrorista dell’Isis in Siria. msn.com

Uccisi tre americani in Siria

