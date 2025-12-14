Attacco alla Brown University di Providence | 2 morti 9 feriti | Tutti studenti | La fuga e il cappuccio | è ancora caccia all' attentatore 

Un grave attacco si è verificato alla Brown University di Providence, causando due vittime e nove feriti, tutti studenti. Gli spari sono scoppiati nei dipartimenti di Ingegneria e Fisica durante gli esami, mentre la polizia è alla ricerca dell'autore, di cui è stato diffuso un video delle telecamere di sicurezza. La fuga del sospettato è ancora in corso.

Gli spari nei dipartimenti di Ingegneria e Fisica durante gli esami. La polizia ha diffuso un video delle telecamere di sicurezza sul killer in fuga: «Chi ha notizie ci contatti». Le ricerche in tutta l'area anche da parte dell'Fbi. Xml2.corriere.it

