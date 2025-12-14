Attacco a Palmira tre americani uccisi Trump | Ci vendicheremo

L'attacco a Palmira ha provocato la morte di tre cittadini statunitensi, riaccendendo le tensioni internazionali sulla presenza militare in Siria. L'incidente, attribuito a forze locali, ha suscitato reazioni di forte condanna e minacce di vendetta da parte degli Stati Uniti, evidenziando ancora una volta la complessità della situazione nella regione.

La Siria torna al centro delle tensioni internazionali dopo l’uccisione di due soldati statunitensi e di un interprete civile americano in un attacco armato a Palmira, nella Siria centrale. L’agguato, attribuito all 'Isis, ha colpito una pattuglia congiunta Usa-siriana, causando anche il ferimento di altri tre militari statunitensi, le cui condizioni – secondo quanto confermato – non destano preoccupazioni. A dare notizia dell’attacco è stato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), che ha precisato come l’interprete fosse un cittadino americano e che l’aggressore sia stato ucciso. Secondo le autorità militari statunitensi, si sarebbe trattato di un’imboscata condotta da un lupo solitario affiliato allo Stato islamico. Ilgiornale.it Attacco a Palmira, tre americani uccisi. Trump: "Ci vendicheremo" - siriana, causando anche il ferimento di altri tre militari statunitensi ... ilgiornale.it

