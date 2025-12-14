Attacchi ai magistrati e al centrosinistra l’intervento integrale di Meloni ad Atreju – Video

Giorgia Meloni ha partecipato a Atreju, la festa dei giovani di Fratelli d’Italia, tenutasi a Castel Sant’Angelo, con un discorso ricco di toni decisi. Nel suo intervento, ha affrontato temi sensibili come gli attacchi ai magistrati e al centrosinistra, in particolare a Schlein, assumendo un ruolo di leader di partito più che di presidente del Consiglio.

