Atta Juve novità nella corsa al centrocampista | è sfida a quell’altra big italiana ma l’Udinese ora fa muro Le ultimissime

La Juventus e il Napoli sono entrambe interessate a Atta Juve, talentuoso centrocampista del 2003. Tuttavia, l'Udinese, tramite la posizione dei Pozzo, ha rafforzato la sua resistenza, bloccando le trattative invernali e rimandando la sfida tra le big italiane per il giovane giocatore.

Atta Juve, i bianconeri e il Napoli sulle tracce del talento del 2003: la ferma posizione dei Pozzo blocca l’assalto invernale e rimanda la sfida. Il calciomercato è una macchina che non si ferma mai e la caccia ai migliori prospetti del campionato è già entrata nel vivo. Tra i profili che maggiormente hanno impressionato in questa prima parte di stagione spicca quello di Arthur Atta, centrocampista francese classe 2003 in forza all’Udinese. Le sue prestazioni, un mix perfetto di sostanza e qualità, non sono passate inosservate agli occhi degli scout delle big italiane. In particolare, la Juventus sembra aver individuato nel ragazzo le caratteristiche ideali per puntellare la mediana del futuro, in perfetta sintonia con la linea verde e la sostenibilità economica imposta dalla nuova dirigenza. Juventusnews24.com

XI JUVENTUS: Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Koopmeiners, Miretti, Cabal; David, Yildiz XI UDINESE: Sava; Palma, Solet, Bertola; Ehizibue, Lovric, Zárraga, Atta, Zemura; Zaniolo, Buksa. #CoppaItalia 21:00 x.com