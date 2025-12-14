Atreju stoccata di Meloni a Schlein | Chi scappa non ha contenuti

Nel suo discorso ad Atreju, Meloni ha rivolto una dura critica a Schlein, affermando che chi fugge dai confronti politici non possiede contenuti. La premier ha anche elogiato il pubblico presente, sottolineando l’importanza di un impegno costante e di valori condivisi nella politica italiana.

"Buongiorno a tutti. Siete uno spettacolo meraviglioso e voglio veramente ringraziarvi per questo entusiasmo, per la vostra energia contagiosa, per questo impegno senza sosta in queste giornate che profumano di buona politica, che profumano di comunità, che profumano di appartenenza". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla giornata di chiusura di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. "Grazie perché davvero vedervi qui così numerosi, orgogliosi, davvero mi ripaga di ogni giorno impossibile, di ogni notte passata senza dormire abbastanza, di ogni fine settimana passata a lavorare per cercare di fare tutto quello che possiamo per il bene di questa nazione - ha aggiunto -. Iltempo.it

