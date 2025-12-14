Atreju | sì è mancato il confronto Ma a sinistra

L’edizione di Atreju 2025 si è rivelata più un palcoscenico per il confronto tra Giuseppe Conte e Elly Schlein, piuttosto che tra Giorgia Meloni e la sua avversaria di destra. La manifestazione ha evidenziato tensioni e alleanze emergenti all’interno del panorama politico italiano, con uno sguardo rivolto alle future sfide elettorali e alle dinamiche del campo largo.

Roma, 13 dicembre 2025 – Alla fine, la kermesse di FdI, Atreju, è diventata il palco non del mancato confronto tra Elly Schlein e Giorgia Meloni, ma di quello, sotterraneo e molto più immediato e insidioso, tra Giuseppe Conte e la segretaria del Pd per la corsa alla candidatura come premier del campo largo nel 2027. E anche o soprattutto per questo duello l'assenza della leader dem alla manifestazione della destra si è rivelata un boomerang. Il numero uno dei 5 Stelle ha giocato fuori casa una partita con la sua più diretta avversaria, che non è, almeno per ora, l'attuale presidente del Consiglio, ma Schlein.