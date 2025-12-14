Atreju Renzi e Conte show | il siparietto con Crosetto e quel messaggio del leader MS5 al Pd

Durante l’evento Atreju, le opposizioni hanno attirato l’attenzione con interventi di figure come Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che si sono susseguiti sul palco insieme a Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. La giornata è stata caratterizzata da momenti di confronto e scambio tra i leader politici, con alcuni siparietti e messaggi rivolti anche al panorama politico più ampio.

Nella giornata delle opposizioni, a spiccare ad Atreju sono state le presenze di Giuseppe Conte e Matteo Renzi, che si sono avvicendati sul palco insiee a Carlo Calenda, Angelo Bonelli e Riccardo Magi. La kermesse è andata avanti tra qualche fischio, l'assenza di Elly Schlein (sebbene il leader.

