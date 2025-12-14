Atreju Meloni travolge Serra | Atreju un' ammucchiata? come rosica la sinistra
Durante l'evento Atreju, Meloni ha risposto alle critiche della sinistra, definendo le accuse di essere un'ammucchiata come pregiudizi dozzinali. La polemica si accende mentre la destra ribadisce la propria compattezza e determinazione, contrastando le impressioni di disorganizzazione alimentate dalle opposizioni.
"C'è chi ha scritto che Atreju è un'ammucchiata. Non dirò che siamo alla solita puzza sotto il naso di una sinistra rabbiosa che non riesce a mettere insieme nulla di paragonabile e tenta di minimizzare la portata con pregiudizi dozzinali. Le ammucchiate sono quelle che la sinistra ha fatto per anni in Parlamento e tenta di replicare pur di gestire il potere. Qui ascoltiamo con riguardo le persone che non condividiamo anche per confermare a noi stessi e al mondo che non ci ammucchieremo mai con loro". Giorgia Meloni con poche parole regola i conti dal palco di Atreju con Michele Serra che qualche giorno fa su Repubblica aveva svilito il significato politico di Atreju in questo modo: "Inspiegabile la mancanza di Bocelli che canta "Vinceròooooooo!" e di Totti, Ilary, Chiara Ferragni e Fedez che sviscerano le complesse problematiche della famiglia tradizionale. Liberoquotidiano.it
