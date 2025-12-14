Atreju Meloni | Da sinistra macumbe si portano sfiga da soli Schlein? Chi scappa non ha contenuti

Durante Atreju, Giorgia Meloni si presenta come leader di Fratelli d’Italia e premier, commentando le dinamiche politiche e le sfide del momento. Tra interventi e salti sul palco, l’evento si configura come un momento chiave per comprendere la posizione del centrodestra e le strategie della premier.

Sale sul palco e saltella con le braccia al cielo (di nuovo). Giorgia Meloni tira le fila di Atreju nelle vesti di leader di FdI, ma anche dell’operato del governo nelle vesti di premier. Esordisce ringraziando i presenti, “numerosi e orgogliosi con le nostre bandiere davvero mi ripaga di ogni giorno impossibile, di ogni notte . Ildifforme.it Meloni ad Atreju: «Italiani si fidano del governo». Stoccata a Schlein: «Chi non viene qui non ha contenuti» - Il discorso della premier dal palco della kermesse: «Comunità Atreju mi ripaga del lavoro fatto, noi artefici nostro destino» ... ilroma.net

Meloni: Atreju non è ammucchiata, sinistra in Parlamento lo è - Non dirò che siamo alla solita puzza sotto il naso di una sinistra rabbiosa che non riesce a mettere insieme nulla di paragonabile e tenta di minimizza ... ilgiornale.it

Tra pochi minuti, Giorgia Meloni interverrà ad Atreju. Ti aspettiamo! - facebook.com facebook

Meloni chiude Atreju, Schlein in assemblea Pd: confronto a distanza tra le leader x.com

© Ildifforme.it - Atreju, Meloni: “Da sinistra macumbe, si portano sfiga da soli. Schlein? Chi scappa non ha contenuti”