Atreju la carica dei centomila | numeri record per la Festa di FdI Donzelli | Tanta gente comune…

Atreju, la Festa di FdI, ha raggiunto numeri record con oltre 105.000 presenze, 144 ore di dibattiti e 743 interventi. L’evento ha coinvolto migliaia di partecipanti, volontari e relatori, consolidando il ruolo di questa manifestazione come uno degli appuntamenti politici più importanti del panorama italiano.

I numeri di Atreju sono da  record: 105 mila presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Sono le cifre dell’edizione 2025 di Atreju “Sei diventata forte”, che ha chiuso oggi i battenti ai giardini di Castel Sant’Angelo di Roma con l’intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Atreju, un’edizione da record. “È l’edizione di Atreju più partecipata di sempre – sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, – la nostra festa è cresciuta di pari passo con il successo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Secoloditalia.it