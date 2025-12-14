Atreju il fuori programma | chi vuole Meloni sul palco

L'ultima giornata di Atreju si apre con un fuori programma che cattura l'attenzione: la possibile presenza di Giorgia Meloni sul palco. L'evento, che vede tra gli altri l'intervento del presidente dell'ECR Party, Mateusz Morawiecki, si prepara a concludersi con sorprese e momenti di discussione politica.

Prende il via con l'intervento del presidente dell'Ecr Party, Mateusz Morawiecki, l'ultima giornata di Atreju. Dopo il numero uno dei Conservatori europei, prenderanno la parola dal palco di Castel Sant'Angelo i leader del centrodestra a iniziare da Antonio De Poli, segretario dell'Udc, Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati, Matteo Salvini, vicepremier e segretario della Lega, e Antonio Tajani, altro vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia. A concludere la kermesse e la giornata la premier e padrona di casa, Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio è già arrivata in sala, dove si è scattata anche un selfie con Morawieski. Liberoquotidiano.it

