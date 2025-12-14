Atreju i leader Cdx insiene sul palco

Durante l'ultima giornata di Atreju, la manifestazione di Fratelli d'Italia a Roma, i principali leader del Centrodestra si sono riuniti sul palco alle 12.20, sottolineando l'importanza di questa occasione di confronto e aggregazione politica. L'evento, giunto alla sua nona edizione, rappresenta un momento di riflessione e dialogo tra le forze di centrodestra.

12.20 Ultima giornata coi leader del Centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di FdI in corso da 9 giorni a Roma. Sul palco si alterneranno Antonio De Poli, segretario Udc, Maurizio Lupi (Noi Moderati),e i leader di Lega e FI, Salvini e Tajani.Chiude la Meloni. A Castel Sant'Angelo anche l'ex compano della premier, Andrea Giambruno,e la figlia Ginevra.Meloni accolta da applausi e dal coro 'Giorgia, Giorgia'. Ha salutato la platea mandando un bacio e ha preso posto in prima fila insieme al responsabile organizzazione,Donzelli.

Meloni chiude Atreju, Schlein in assemblea Pd: confronto a distanza tra le leader - In contemporanea la segretaria dem sancisce la nuova maggioranza allargata a Bonaccini

Ieri è andato ad Atreju un leader credibile dell'opposizione che ha rivendicato i risultati della sua esperienza di governo. E poi c'era anche Matteo Renzi.

Dall'intervista del nostro direttore Tommaso Cerno, fatta ad Atreju al leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte che gela il Pd, all'editoriale di Vittorio Feltri sui problemi che stanno vivendo il gruppo Gedi e "Repubblica". E poi il viaggio tra i giovani del Partit

Giorgia Meloni cancella Atreju. il vero obiettivo? Sfida a Salvini e Berlusconi.

