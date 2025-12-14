Atreju | Edizione da record oltre 100mila presenze
L'Atreju si conferma come uno degli eventi più partecipati e intensi dell'anno, registrando oltre 100.000 presenze. Con 144 ore di dibattiti, 743 interventi e il coinvolgimento di mille volontari, l'edizione si distingue per il suo successo e la vivace discussione politica, consolidando il ruolo centrale nel panorama culturale e sociale.
105 mila presenze, 144 ore di dibattiti fra le sale e la radio, con 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo. Sono le cifre dell'edizione 2025 di Atreju “Sei diventata forte”, che ha chiuso oggi i battenti ai giardini di Castel Sant'Angelo di Roma con l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “È l'edizione di Atreju più partecipata di sempre - sottolinea il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, - la nostra festa è cresciuta di pari passo con il successo di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia. Politica, cultura, divertimento hanno fatto sì che il villaggio di Natale di Atreju fosse frequentato da militanti e simpatizzanti, ma molto più semplicemente da tanta gente comune. Iltempo.it
Si chiude un’edizione straordinaria di Atreju, la più partecipata di sempre. Giorni di confronto, idee, dibattiti e partecipazione vera, che hanno dimostrato ancora una volta quanto questo appuntamento sia vivo e capace di parlare alla Nazione. Un grazie sincer - facebook.com facebook
