Atreju chiude con l’intervento di Giorgia Meloni segui la diretta streaming | Siete la risposta più bella a chi dice che gli ideali non contano

L'ultimo giorno di Atreju si conclude con l'intervento di Giorgia Meloni, che chiude la lunga edizione della manifestazione. La leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato come gli ideali rappresentino ancora un valore fondamentale, rispondendo alle critiche e sottolineando l'importanza dei principi nel panorama politico attuale.

Ultimo giorno della kermesse di Atreju. A chiudere l’edizione “più lunga di sempre”, durata ben nove giorni, è come da tradizione Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha esordito con una dedica alla platea di Atreju: “Siete la risposta più bella e limpida a chi ancora ci racconta che gli ideali non contano e la politica è solo un gioco di palazzo, che gli italiani sono stupidi e non può cambiare niente. Luoghi comuni che questo evento smonta uno a uno, che il nostro cammino ha smontato uno a uno”. Prima della premier sono saliti sul palco di Atreju Antonio De Poli (segretario Udc), Maurizio Lupi (presidente Nm), Matteo Salvini (segretario della Lega) e Antonio Tajani (vicepremier e segretario di FI): i leader del centrodestra chiudono la kermesse di Atreju a Castel Sant’Angelo. Secoloditalia.it

Atreju chiude con Meloni, alla kermesse anche Giambruno con Ginevra - Ultima giornata coi leader del centrodestra insieme per Atreju, la kermesse di Fdi in corso da 9 giorni a Roma. lagazzettadelmezzogiorno.it