Atreju 2025 Giorgia Meloni sul palco | La sinistra si porta sfiga da sola noi qui ancora per molto

A Roma si conclude Atreju 2025, la manifestazione di Fratelli d’Italia. Sul palco, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso la parola, commentando con tono deciso la situazione politica e la presenza del suo partito. L’evento rappresenta un momento importante per il partito e per il panorama politico italiano.

E’ iniziata a Roma la giornata conclusiva di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. A chiudere l’evento, l’intervento della presidente del Consiglio e leader del partito di via della Scrofa, Giorgia Meloni. “Buongiorno a tutti. Siete uno spettacolo meraviglioso e voglio veramente ringraziarvi per questo entusiasmo, per la vostra energia contagiosa, per questo impegno senza sosta in queste giornate che profumano di buona politica, che profumano di comunità, che profumano di appartenenza”. Così Giorgia Meloni, aprendo il discorso. “Grazie perché davvero vedervi qui così numerosi, orgogliosi, davvero mi ripaga di ogni giorno impossibile, di ogni notte passata senza dormire abbastanza, di ogni fine settimana passato a lavorare per cercare di fare tutto quello che possiamo per il bene di questa nazione – ha aggiunto -. Lapresse.it Atreju 2025, Giorgia Meloni sul palco: “La sinistra si porta sfiga da sola, noi qui ancora per molto” - E’ iniziata a Roma la giornata conclusiva di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia. lapresse.it

