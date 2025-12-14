Atmosfera di Natale Nasce il ’regalo sospeso’

A Follonica il Natale si anima di solidarietà con l'iniziativa ’regalo sospeso’, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco e partner locali. Un gesto di generosità che permette di portare un sorriso a chi ha bisogno, coinvolgendo la comunità in un gesto di condivisione e attenzione durante le festività natalizie.

FOLLONICA Natale a Follonica si tinge dei colori della solidarietà grazie al rinnovato impegno del Comune, in stretta collaborazione con la Pro Loco e una rete di partner locali, per lanciare l’iniziativa ’regalo sospeso’. Un gesto concreto, già sperimentato con successo lo scorso anno, per assicurare che il calore e la magia delle feste raggiungano ogni bambino della città. Il progetto invita tutti i cittadini a compiere un piccolo, grande atto di generosità: donare un ’regalo sospeso’, ovvero un dono natalizio destinato ai bambini più bisognosi di età compresa tra 0 e 12 anni. La logistica della raccolta si avvale della preziosa collaborazione della Pro Loco Follonica e del negozio Dobedò, che si conferma punto nevralgico dell’iniziativa avendo già contribuito alla buona riuscita nella passata edizione. Lanazione.it Atmosfera di Natale. Nasce il ’regalo sospeso’ - L’invito del sindaco Matteo Buoncristiani a fare un gesto di solidarietà. lanazione.it

