atletica nicholas griggs polverizza la concorrenza tra gli under 23 agli europei di cross maggio il migliore azzurro

Nicholas Griggs si impone negli Europei di Cross under 23, dominando la gara a Lagoa, in Portogallo. Con una prestazione convincente, il giovane atleta azzurro conferma il suo talento e si afferma come uno dei principali protagonisti della competizione.

Nicholas Griggs ha trionfato tra gli under 23 agli Europei di Cross, rispettando il pronostico della vigilia sugli sterrati di Lagoa (Portogallo) e completando i 5.960 metri di un percorso molto movimentato con il tempo di 17:47. Il quasi 21enne (spegnerà le candeline tra quattro giorni) ha lasciato sfogare il francese Aurelien Radja, ha incominciato con lui l’ultimo giro e poi lo ha sfiancato con una bella progressione sul breve tratto in salita sull’erba verde, involandosi così verso il traguardo. Si tratta del primo sigillo continentale nella disciplina dopo la stoccata di quattro anni fa tra gli under 20 sui 3000 metri. Oasport.it

Preparazione atletica con i nostri preparatori fisici Andrea Contarelli e Nicola Simoni: Sessioni intense in palestra in periodi off-season. Sessioni in campo e fuori nei periodi di attività. Programmi personalizzati. Per tutte le informazioni contattaci al - facebook.com facebook