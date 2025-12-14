atletica maria forero sfianca mononen tra le under 23 agli europei u23 arnoldo in top 10

Durante gli Europei under 23 di Cross, si sono affrontate in un emozionante duello Maria Forero e Ilona Mononen, protagoniste della categoria femminile. Maria Forero ha conquistato la vittoria, sfiancando la rivale Mononen. Tra gli uomini, Arnoldo si è distinto entrando tra i primi dieci. Un evento ricco di emozioni e sfide atletiche di alto livello.

La spagnola Maria Forero e la finlandese Ilona Mononen hanno ingaggiato un bel duello tra le under 23 agli Europei di Cross. Le due atlete hanno fatto la differenza nella parte centrale del percorso muscolare allestito sui pratoni di Lagoa (Portogallo) e hanno distanziato le avversarie, sostenendo un ritmo rimarchevole lungo i 5.960 metri previsti in terra lusitana. Le due contendenti hanno incominciato l’ultimo giro insieme, ma è stata l’iberica a prendere l’iniziativa nella tornata decisiva, con l’intento di sfiancare la nordica. Nel tratto che prevedeva delle gobbette (ostacoli artificiali) su un tratto in sabbia, Maria Forero ha intensificato l’azione e ha distanziato la rivale, lanciandosi così verso il traguardo e vincendo con il tempo di 19:59. Oasport.it

