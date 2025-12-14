Atletica dove vedere in tv gli Europei di cross oggi | orari streaming italiani in gara

Gli Europei di cross 2025 si svolgono domenica 14 dicembre a Lagoa, Portogallo. Tra i protagonisti italiani, spicca Nadia Battocletti, pronta a competere in questa prestigiosa manifestazione. Ecco dove seguire in TV e streaming le gare di questa importante giornata di atletica.

Ci sarà anche Nadia Battocletti tra i protagonisti principali dei Campionati Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa (Portogallo). La formidabile 25enne trentina è favorita per la medaglia d’oro e mette nel mirino il secondo titolo consecutivo nella corsa campestre, dopo il trionfo di un anno fa ad Antalya e avendo primeggiato su ogni superficie a livello europeo nell’ultimo biennio. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI CROSS DI ATLETICA DALLE 10.30 Italia che verrà rappresentata in campo maschile da Luca Alfieri, Yassin Bouih, Yohanes Chiappinelli, Abderrazak Gasmi, Giovanni Gatto e Osama Zoghlami con poche speranze di salire sul podio, mentre l’obiettivo dovrebbe rivelarsi sulla carta più agevole nelle categorie giovanili tra graduatorie individuali e a squadre. Oasport.it

Europei atletica cross 2025 oggi: orari 14 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Ci sarà anche Nadia Battocletti tra i protagonisti principali dei Campionati Europei di cross 2025, in programma domenica 14 dicembre a Lagoa ... oasport.it

Atletica, Europei di cross 2025 ad Lagoa: il programma, la squadra dell'Italia, dove vedere le gare di Nadia Battocletti e compagni in diretta - La vicecampionessa Olimpica dei 10000m Nadia Battocletti torna a gareggiare ai Campionati europei di cross 2025 di Lagoa. olympics.com