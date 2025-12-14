Atletica Battocletti campionessa europea del cross
L’Italia si aggiudica due titoli agli Europei di cross a Lagoa, Portogallo, consolidando il proprio successo con una doppia vittoria, confermando i risultati ottenuti nell’edizione precedente. Tra le protagoniste, la campionessa europea Battocletti si distingue ancora una volta, portando a casa l’oro e rafforzando la posizione dell’Italia nel panorama dell’atletica internazionale.
Roma, 14 dic. (askanews) – Oro e ancora oro. L’Italia vince due volte agli Europei di cross di Lagoa, in Portogallo, con una doppia conferma dei successi dell’anno scorso. Nadia Battocletti è regina per la seconda volta di fila, padrona della gara senior, e diventano sei i titoli in carriera nella sua collezione straordinaria contando anche quelli giovanili. Battute la britannica Megan Keith e la turca Yasemin Can. Italia di nuovo a segno con la staffetta mista di Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese, al terzo successo in quattro anni, davanti a Portogallo e Gran Bretagna. Ildenaro.it
