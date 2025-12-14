Athletic Palermo il cuore non basta | il Savoia vince 3-1
L'Athletic Palermo affronta una sconfitta amara contro il Savoia nel recupero della 16ª giornata di Serie D. Nonostante una prova di cuore e determinazione, i padroni di casa vengono battuti 3-1, evidenziando le sfide e le difficoltà di questa fase del campionato.
Una prova di cuore e orgoglio non basta all’Athletic Club Palermo, battuto 3-1 dal Savoia nel match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie D, girone I. Una partita dai due volti per la squadra di Emanuele Ferraro che, dopo il vantaggio iniziale e la risposta dei biancoscudati con la. Palermotoday.it
Cuore nerorosa, ma vince il Savoia: Athletic Palermo ko 3-1 - 1 sul campo del Savoia: vantaggio nerorosa con Grillo, poi la rimonta dei campani trascinati dalla doppietta di Umbaca. ilovepalermocalcio.com
L'Athletic Palermo rafforza il suo attacco: ingaggiato Paolo Grillo, ex Cittadella con un passato in Serie B - ha firmato con i nerorosa un contratto fino al 30 giugno 2027 ... palermotoday.it
