Atalanta riposo-premio fino a mercoledì 17 Occhi su Djimsiti in vista del Genoa

L'Atalanta si prende un breve riposo fino a mercoledì 17, dopo la vittoria contro il Cagliari. La sosta permette ai nerazzurri di ricaricare le energie in vista della prossima sfida contro il Genoa. Occhi puntati su Djimsiti, che potrebbe rappresentare una carta importante in questa fase della stagione.

CALCIO. Dopo la vittoria col Cagliari, mister Palladino ha concesso alla squadra tre giorni e mezzo di sosta. Per la gara a Marassi, domenica 21 alle 20,45, occhi puntati sulle condizioni del difensore, alle prese con un risentimento ai flessori.

