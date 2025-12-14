atalanta formato europa scamacca stende il cagliari

L'Atalanta conferma il suo ottimo momento di forma in Europa, grazie alla doppietta di Scamacca che permette ai bergamaschi di ottenere la quarta vittoria casalinga consecutiva. Dopo il successo contro il Chelsea, la squadra di Fabrizio Carcano si impone anche contro il Cagliari, chiudendo la partita con un risultato di 2-1 nel finale.

di Fabrizio Carcano BERGAMO L’ Atalanta trascinata dai gol del ritrovato Scamacca infila la quarta vittoria casalinga consecutiva, la seconda in una settimana da ricordare dopo quella contro il Chelsea, battendo nel finale il Cagliari per 2-1. Alla New Balance Arena, con la speciale divisa natalizia, la squadra nerazzurra, pur faticando nella ripresa, risponde alla richiesta del tecnico Palladino di affrontare i sardi con la stessa cattiveria dimostrata contro il Chelsea. Dea aggressiva fin da subito, trascinata dal tridente delle meraviglie, con un ispirato De Ketelaere che al 20esimo libera Lookman murato da Caprile. Sport.quotidiano.net

