asta di beneficenza al diversamente bistrot

Il 18 dicembre, il Diversamente Bistrot di Udine ospiterà un'asta di beneficenza dalle 17.00 alle 18.00. L'evento, che si svolge in Corte Savorgnan 9, offrirà l'opportunità di sostenere cause solidali attraverso l'acquisto di oggetti artigianali, promuovendo un momento di condivisione e impegno sociale nel cuore della città.

Il 18 dicembre, dalle 17.00 alle 18.00, il Diversamente Bistrot (Corte Savorgnan 9, Udine) apre le sue porte a un evento speciale, pensato per unire solidarietà, artigianato e sorrisi. Un'asta divertente e coinvolgente permetterà ai partecipanti di aggiudicarsi una delle 6 splendide Bambole.

