Asset russi Urso | presa decisione necessaria

Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha commentato la recente decisione riguardante gli asset russi, sottolineando che si tratta di una scelta necessaria e presa con il supporto del governo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante l’evento Atreju, in un contesto in cui si discutono le implicazioni delle recenti misure adottate.

“Penso che la decisione che è stata presa con il conforto del nostro governo sia quella necessaria in questo momento” Lo ha detto ad Atreju il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, prima del panel al quale è stato invitato a partecipare, esprimendosi sulle parole del ministro Salvini riguardo al fatto. Imolaoggi.it Russia, Urso "Su asset decisione giusta, presa con conforto del nostro Governo" - "Penso che la decisione che è stata presa con il conforto del nostro governo sia quella necessaria in questo momento". stream24.ilsole24ore.com

