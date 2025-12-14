Assalti ai bancomat 24 colpi in due mesi in Puglia | nasce un Osservatorio sull' emergenza

In Puglia, i frequenti assalti ai bancomat hanno generato preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Con 24 colpi avvenuti in soli due mesi, si rende urgente monitorare e contrastare questa escalation di criminalità. È così nato un Osservatorio dedicato a studiare e prevenire questa emergenza, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza pubblica.

Assalti ai bancomat, è emergenza in Puglia dopo i recenti episodi susseguitisi in numerosi comuni pugliesi. Da nord a sud della regione si contano ben 24 colpi in poco più di due mesi. "La ripetizione dei colpi e la violenza delle modalità impongono di affrontare il fenomeno in modo strutturato.

