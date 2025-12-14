Assalti ai bancomat 24 colpi in due mesi in Puglia | nasce un Osservatorio sull' emergenza

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, i frequenti assalti ai bancomat hanno generato preoccupazione tra cittadini e istituzioni. Con 24 colpi avvenuti in soli due mesi, si rende urgente monitorare e contrastare questa escalation di criminalità. È così nato un Osservatorio dedicato a studiare e prevenire questa emergenza, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza pubblica.

Assalti ai bancomat, è emergenza in Puglia dopo i recenti episodi susseguitisi in numerosi comuni pugliesi. Da nord a sud della regione si contano ben 24 colpi in poco più di due mesi. “La ripetizione dei colpi e la violenza delle modalità impongono di affrontare il fenomeno in modo strutturato. Foggiatoday.it

Assalti ai bancomat, sgominata banda che colpiva nel Centro-Sud: sono tutti foggiani - Quattro persone arrestate, tutte pregiudicate e tutte della provincia di Foggia, e altre tre denunciate, perché ritenute responsabili di 11 assalti esplosivi ad altrettanti sportelli bancomat nelle ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Assalti ai bancomat nel centro-sud, 4 arresti - Quattro persone arrestate, tutte pregiudicate e tutte della provincia di Foggia, e altre tre denunciate, perché ritenute responsabili di 11 assalti esplosivi ad altrettanti sportelli bancomat nelle ... rainews.it

assalti ai bancomat 24 colpi in due mesi in puglia nasce un osservatorio sull emergenza

© Foggiatoday.it - Assalti ai bancomat, 24 colpi in due mesi in Puglia: nasce un Osservatorio sull'emergenza

Violente rapine e assalti al bancomat: sgominata la banda che colpì anche a Piacenza

Video Violente rapine e assalti al bancomat: sgominata la banda che colpì anche a Piacenza