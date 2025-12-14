Asili nido a Bologna | copertura al 41,7% battuta solo da Perugia
La recente Relazione annuale sui servizi pubblici 2025 del Cnel evidenzia il ruolo cruciale degli asili nido nelle politiche comunali, con Bologna che raggiunge una copertura del 41,7%, seconda solo a Perugia. L'articolo analizza lo stato attuale del servizio nel capoluogo emiliano, sottolineando l'importanza di questo settore nel supporto alle famiglie e nello sviluppo sociale.
La Relazione annuale sui servizi pubblici 2025 del Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) evidenzia che il servizio degli asili nido come settore fondamentale per le politiche comunali e nel supportare le famiglie. La copertura media nazionale, calcolata come percentuale della. Bolognatoday.it
Cnel, per asili nido comunali copertura media al 17,6% - Il servizio Nido resta un ambito particolarmente delicato delle politiche comunali, per il suo ruolo cruciale nel sostenere le famiglie e favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro. ansa.it
