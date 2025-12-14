Ascolti TV Total Audience | Sabato 13 Dicembre 2025 La Forza di una Donna +57K è il programma in maggiore crescita

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sabato sera del 13 dicembre 2025 ha visto Rai1 dominare con la vittoria di

Nella serata di sabato 13 dicembre 2025, in total audience, Rai1 con Ballando con le Stelle ha ottenuto ottimi risultati. Dopo il segmento Tutti in Pista, seguito da 3.626.000 spettatori (20,92%), lo show ha intrattenuto 2.807.000 spettatori pari al 27,71% di share. Su Canale5, la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto 2.064.000 spettatori (17,31%). Rai2, con S.W.A.T., ha conquistato 799.000 spettatori (4,5%) nel primo episodio e 817.000 spettatori (5,08%) nel secondo. Su Italia1, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha raggiunto 905.000 spettatori (5,82%). Rai3, dopo la presentazione di 20 minuti (578. Tivvusia.com

ascolti tv total audienceAscolti tv ieri sabato 13 dicembre chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Il Volo, finalisti dello show Rai - Ascolti tv sabato 13 dicembre 2025, sfida Auditel con il duello tra Tu Sì Que Vales, Ballando con le Stelle e In altre parole. virgilio.it

ascolti tv total audienceAscolti TV Total Audience | Giovedì 11 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+90K), La Forza di una Donna (+80K) - Tutti i dati di total audience e la classifica dei programmi che crescono di più. quilink.it

ascolti tv total audience sabato 13 dicembre 2025 la forza di una donna 57k 232 il programma in maggiore crescita

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Sabato 13 Dicembre 2025. La Forza di una Donna (+57K) è il programma in maggiore crescita

Ascolti TV Total Audience Sabato 29 Novembre 2025 Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales domina

Video Ascolti TV Total Audience Sabato 29 Novembre 2025 Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales domina