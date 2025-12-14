Ascolti TV Total Audience | Sabato 13 Dicembre 2025 La Forza di una Donna +57K è il programma in maggiore crescita

Il sabato sera del 13 dicembre 2025 ha visto Rai1 dominare con la vittoria di

Nella serata di sabato 13 dicembre 2025, in total audience, Rai1 con Ballando con le Stelle ha ottenuto ottimi risultati. Dopo il segmento Tutti in Pista, seguito da 3.626.000 spettatori (20,92%), lo show ha intrattenuto 2.807.000 spettatori pari al 27,71% di share. Su Canale5, la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto 2.064.000 spettatori (17,31%). Rai2, con S.W.A.T., ha conquistato 799.000 spettatori (4,5%) nel primo episodio e 817.000 spettatori (5,08%) nel secondo. Su Italia1, Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha raggiunto 905.000 spettatori (5,82%). Rai3, dopo la presentazione di 20 minuti (578. Tivvusia.com

