Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025

Ecco l'introduzione richiesta: Il sabato sera del 13 dicembre 2025 è stato all'insegna dell'intrattenimento su Rai1 con la semifinale di Ballando con le Stelle, seguito dal segmento Tutti in Pista. Una serata che ha attirato l'attenzione degli spettatori, confermando il successo del programma e offrendo momenti di spettacolo e emozioni.

Nella serata di ieri, sabato 13 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della semifinale ), dopo il segmento Tutti in Pista a.000 spettatori pari al %, ha intrattenuto.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Unknown – Senza identità totalizza un a. Davidemaggio.it Ascolti tv 13 dicembre: chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno, la sfida tra De Martino e Scotti - Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su ... fanpage.it

Ascolti TV 13 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com

Ogni sabato dalle ore 14:00 arriva @groovy_times_rca Cambogia e @perilonguuu vi aspettano con qualche nuovi ascolti da proporvi "Alma de Parajo" è un album allegro, in cui la polistrumentista francese @youthie_records suona la fisarmonica, il flauto e - facebook.com facebook

Ancora una volta ascolti alti grazie a voi 10.40 % share ? vi ringraziamo a sabato prossimo sempre su #Canale5 e online su @MedInfinityIT un saluto da tutta la redazione @iviaggidelcuore x.com

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025

Ascolti TV di sabato 13 settembre 2025 Music Awards supera Ciao Darwin, bene Omicidio per 2

Video Ascolti TV di sabato 13 settembre 2025 Music Awards supera Ciao Darwin, bene Omicidio per 2 Video Ascolti TV di sabato 13 settembre 2025 Music Awards supera Ciao Darwin, bene Omicidio per 2