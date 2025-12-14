Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025 | Dominio di Ballando con le Stelle | 20,9%-27,6% di share

Sabato 13 dicembre 2025, la serata televisiva è stata dominata da

Nella serata di ieri, sabato 13 dicembre 2025, il prime time televisivo ha visto una sfida intensa tra i principali canali nazionali. Su Rai1, Ballando con le Stelle ha registrato 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share dalle 22:34 alle 1:44, dopo il segmento Tutti in Pista che aveva raccolto 3.599.000 spettatori con il 20.9% dalle 21:25 alle 22:34. Lo show di Milly Carlucci conferma ancora una volta il suo appeal, mantenendo una performance solida nella semifinale. Su Canale5, la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto 2.059.000 spettatori con uno share del 17. Tivvusia.com

