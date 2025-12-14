Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025 Dominio Ballando 20.9-27.6% Il Volo in replica al 17.4%

Sabato 13 dicembre 2025, gli ascolti televisivi hanno visto la vittoria di Ballando con le Stelle su Rai1, con una share del 20.9%, seguita da Il Volo in replica al 17.4%. La serata ha offerto un mix di intrattenimento e musica, consolidando il primato del programma di danza e mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Nella serata di ieri, sabato 13 dicembre 2025, su Rai1 Ballando con le Stelle ( qui il resoconto della semifinale ), dopo il segmento Tutti in Pista a 3.599.000 spettatori pari al 20.9% dalle 21:25 alle 22:34, ha intrattenuto 2.778.000 spettatori pari al 27.6% di share dalle 22:34 alle 1:44. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo con Il Volo ha raccolto davanti al video 2.059.000 spettatori con uno share del 17.4% dalle 21:54 alle 1:24. Su Rai2 S.W.A.T. è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena raggiunge. Davidemaggio.it Ascolti tv 13 dicembre: chi ha vinto tra Ballando e Il Volo tutti per uno, la sfida tra De Martino e Scotti - Chi ha vinto in prima serata tra la seconda semifinale di Ballando con le Stelle, in onda su ... fanpage.it

Ascolti TV | Sabato 13 Dicembre 2025 - Nella serata di ieri, sabato 13 dicembre 2025, il prime time ha visto una sfida intensa tra i principali canali televisivi. quilink.it

