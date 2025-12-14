Ascolti tv del 13 dicembre Ballando con le Stelle cambia avversario | la sfida contro Il Volo

Il 13 dicembre, gli ascolti televisivi hanno visto un cambiamento nella sfida del sabato sera, con Ballando con le Stelle che si confronta con il concerto di Il Volo. La gara tra le due protagoniste della programmazione, Milly Carlucci e Maria De Filippi, sembra ormai un ricordo, mentre gli spettatori assistono a nuovi e diversi confronti televisivi.

Nuovo sabato sera, nuova gara per gli ascolti tv. Questa volta però la sfida non si è consumata, come ormai accade da qualche settimana, tra le due signore della tv Milly Carlucci e Maria De Filippi. Lo scorso sabato è calato il sipario su Tu Sì Que Vales, e così Mediaset ha lasciato campo libero a Ballando con le stelle, che ieri sera è andato in onda con la seconda semifinale, proclamando i finalisti di questa edizione. Mentre su Rai1 era in programma il dancing show, su Canale5 l’appuntamento era con il concerto evento de Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo, che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble nella splendida cornice del Palazzo Te a Mantova, per la prima di tre puntate che celebrano la grande canzone italiana. Dilei.it

