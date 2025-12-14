Ascolti TV 14 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel relativi alla prima serata di domenica 14 dicembre 2025, fornendo un quadro aggiornato delle preferenze degli spettatori e delle performance dei programmi trasmessi. Questi numeri offrono un'istantanea sulle scelte del pubblico e sull'andamento delle trasmissioni televisive durante la serata.

Ascolti TV 14 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri domenica 14 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 14 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Sarà Sanremo, mentre Canale 5 ha risposto con Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo. Italia 1 ha offerto Zelig On, e Rete 4 e NOVE hanno invece proposto talk e approfondimento con Fuori Dal Coro e Che Tempo Che Fa. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Atomheartmagazine.com

